Stiri pe aceeasi tema

- Mii de israelieni au protestat duminica seara la Tel Aviv impotriva a ceea ce considera a fi o amenintare la adresa democratiei israeliene, pe fondul negocierilor privind formarea guvernului dintre premierul Benjamin Netanyahu si fostul sau rival Benny Gantz, informeaza AFP.

- Mii de israelieni au protestat duminica seara la Tel Aviv impotriva a ceea ce considera a fi o amenintare la adresa democratiei israeliene, pe fondul negocierilor privind formarea guvernului dintre premierul Benjamin Netanyahu si fostul sau rival Benny Gantz, scrie Agerpres.

- N. D. Autoritațile locale din cel de-al doilea municipiu vin in intampinarea locuitorilor care, in aceasta perioada, se vor deplasa in zona centrala a orașului pentru cumparaturile necesare Sarbatorilor Pascale. Astfel, Primaria Campina a anunțat ca, pana luni 20 aprilie, inclusiv, parcarea masinilor…

- Masurile de distantare sociala prevazute in Decretul privind prelungirea starii de urgenta trebuie sa fie completate de autoritati cu unele economice si sociale, in conditiile in care sectoare economice importante se afla in dificultate, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de presedintele…

- Primarul Clujului a declarat ca ucrarile de modernizare a strazii Buna Ziua au intrat în etapa finala si vor fi gata mult mai devreme decât termenul de finalizare prevazut în contract, adica 1 iulie 2020. "A început turnarea stratului de uzura, acum se lucreaza…

- Cercetatorul Jem Bendell, specializat in sustenabilitate, vede in criza actuala o „repetitie generala” pentru tulburarile care urmeaza din cauza schimbarii climatice. Masurile de izolare si distantare sociala impuse in lume pentru combaterea coronavirusului urmeaza sa devina o obisnuinta pe fondul accentuarii…

- Mai multe clipuri video cu locuitorii unui cartier din Dublin dansand in strada, dar respectand regula distanțarii sociale, au devenit virale pe internet. Intr-un clip, politistii irlandezi contribuie la atmosfera cu semnale luminoase si acustice, potrivit Mediafax.Mai multe clipuri video…

- Nu totul este negru și incert. Gabriela Cristea are astazi un motiv de sarbatoare, așa ca a ales sa impartașeasca puțin din spiritul ei optimist și sa ii transmita „mamei sale adoptive” un calduros mesaj, cu ocazia zilei sale de naștere.