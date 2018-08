Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de persoane protesteaza in Piața Victoriei la Mitingul Diasporei, dupa cateva ore de protest avand loc și primele incidente. Manifestanții au incercat sa rupa cordonul din fața sediului Guvernului, moment in care forțele de ordine au folosit gaze ...

- Numarul jandarmilor care vor fi prezenti, vineri, pentru a asigura ordinea la mitingul din Piata Victoriei va fi dimensionat gradual in functie de numarul protestatarilor, au precizat, joi, intr-o conferința de presa, reprezentantii Jandarmeriei. Aceștia i-au indemnat pe participantii la protestul din…

- Marti dimineata, in Piata Victoriei din Capitala, jandarmii au intervenit pentru a inlatura un grup de protestatari care doreau sa ridice, pe stalpi, un banner. In ziua in care Guvernul ar putea adopta o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gretiere (potrivit unor zvonuri aparute in presa,…

- In intersectia din fata Guvernului sunt peste 100 de persoane care striga „Demisia" si scandeaza impotriva coalitiei de guvernare. Manifestantii au steaguri si pancarte cu mesajele „Demisia" si „PSD ciuma rosie", fluiera si sufla in vuvuzele. Un grup de protestatari s-a asezat pe jos,…

- Premierul Viorica Dancila a convocat, joi dimineața, incepand cu ora 10.00, Comandamentul de vreme rea, la Palatul Victoria, Capitala și 17 județe fiind sub cod galben de ploi puternice, in vigoare pana joi seara, potrivit unor surse Mediafax. La intalnire participa premierul Viorica Dancila, și reprezentanți…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, lanseaza un atac extrem de dur la adresa protestatarilor din Piața Victoriei, dupa ce aceștia s-au bucurat pentru condamnarea lui Liviu Dragnea. Pleșoianu le da un test grila prin care sa le arate ca sunt nepoțeii ”lui Stalin și al lui Goebbels”. ”Ești nepoțelul lui Stalin…

- Cinci persoane, intre care un adolescent de 16 ani, au amenințat cu armele padurarii și jandarmii montani, care i-au prins in timp ce taiau arbori din Parcul Național Munții Rodnei. Hoții de lemne au reușit sa scape și sunt cautați de polițiștii din Bistrița-Nasaud, relateaza Mediafax. Cei cinci barbați,…

- Acuzații grave la adresa Ministerului de Interne și al Jandarmeriei Romane. Șeful Institutului de Politici Publice, Adrian Moraru, publica pe pagina sa de Facebook o fotografie cu jandarmi din dispozitivul trimis in Piața Victoriei la mitingul neautorizat impotriva Guvernului PSD-ALDE care purtau…