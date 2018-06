Protest contra dezvoltarii imobiliare de 100 mil. euro planificata de One United Properties pe fosta platforma Automatica din Floreasca

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce aseara, pe 19 iunie, instanța de judecata a declarat nul scrutinul electoral din 3 iunie unde invingator a ieșit liderul PPDA, Andrei Nastase, forțelor proeuropene și antioligarhice, Platforma DA, PAS și PLDM anunța pentru astazi, 20 iunie, protest.

- Roboții colaborativi din gama de vârf e-Series, lansata de Universal Robots, companie deschizatoare de drumuri în acest domeniu și lider al pieței de profil, în cadrul Automatica 2018, eveniment desfașurat la München, în Germania, reprezinta rezultatul eforturilor producatorului…

- Investitia este cuprinsa intre 70.000 si 100.000 de euro, in functie de zona. Cea mai mare parte a investitiei merge catre echipamente. Restaurantele au o cifra de afaceri intre 200.000 si 450.000 de euro pe an, totul depinde de pozitie, au spus reprezentantii francizei Oro Toro, in cadrul evenimentului…

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda Vasiliu a comentat din nou la adresa sistemului medical din Romania. In toamna anului trecut, fosta prezentatoare de știri de la postul de televiziune Prima TV, Magda Vasiliu, a aflat ca fiul ei a fost diagnosticat cu cancer . Ulterior, Magda Vasiliu a ales sa…

- Fosta hala Ford de pe Calea Floreasca va fi restaurata si urmeaza sa devina un spatiu multifunctional care va cuprinde birouri, apartamente si un spatiu retail operat de Auchan. Investitia se ridica la 100 de milioane de euro.

- One United Properties si Auchan Romania vor demara anul acesta constructia One Floreasca City, proiectul imobiliar multifunctional pe care il dezvolta la intersectia arterelor Mircea Eliade si Calea Floreasca din zona centrala a Bucurestiului. Investitorii sunt cu precadere preocupati…

- In Costa Rica acolo unde se afla, Elena Udrea a primit o propunere-bomba din Romania. Și anume sa scrie un scenariu de serial in genul celor produse de Netlfix, despre culisele vieții politice din Romania. Un fel de "House of Cards" autohton. Fosta șefa a Cancelariei prezidențiale a lui Traian…