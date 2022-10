Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii Cartel Alfa au ieșit in strada, joi, in Bucuresti, cerand cresterea urgenta a salariilor si pensiilor, dar si reducerea costurilor de trai. Doua caravane care au plecat luni din Zalau, respectiv Botoșani, au ajuns in București, unde are loc un miting-marș de protest, pe traseul Piața Victoriei…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat marti ca, daca va exista o decizie a Guvernului sau Parlamentului, va desecretiza corespondenta privind Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a insinuat in emisiune la Romania TV, ca vechii miniștri din USR – indicandu-l chiar pe Cristian Ghionea, fost ministru al Fondurilor Europene) – ar fi secretizat Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). In cadrul emisiunii a fost aratat inclusiv un document, scris…

- Prin actul normativ, Executivul reaproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Tren metropolitan Gilau – Floresti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bontida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou si tren metropolitan, inclusiv…

- “Deschidem prin aceasta tragere drumul fondurilor din PNRR in conturile statului, pe baza actiunilor realizate de Ministerul Finantelor. E o impulsionare bine-venita sa acceleram atragerea fondurilor puse la dispozitie prin Mecanismul de redresare si rezilienta si sa ne apucam de implementarea reformelor…

- PSD anunța intr-un comunicat de presa ca miniștrii social-democrați ar fi indeplinit toate jaloanele prevazute pentru trimestrul III 2022 in Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei. Anunțul PSD vine dupa ce USR a anunțat ca Romania se afla in fața celui mai slab trimestru de la inceputul…

- Potrivit sefului Guvernului, ”semnarea acordului de colaborare privind consultarea intre Guvernul Romaniei si membrii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei a reprezentat un act de normalitate si de respect fata de importanta rolurilor pe care fiecare dintre noi il are in societate”. ”Intregul Guvern…

- ARF transmite, luni, ca, prin achizitia acestor locomotive, calatorii vor avea un nivel de siguranta si confort la standarde europene. Cele 16 locomotive electrice, care vor asigura legatura directa intre marile orase ale Romaniei, trebuie sa asigure: – viteze de circulatie de pana la 200 km/h; –…