Stiri pe aceeasi tema

- Partidul AUR organizeaza sambata un protest in Bucuresti, unde participa cateva mii de membri si simpatizanti ai formatiunii, care striga indeosebi lozinci antiguvernamentale si antioccidentale. Manifestatia a inceput in fata Palatului Parlamentului, dupa care manifestantii au inceput deplasarea pe…

- Protestul organizat de partidul AUR din fața Parlamentului a inceput, de la ora 16.00. 20 de mii de persoane s-au mobilizat la chemarea lui George Simion, pentru a protesta impotriva regimului dictatorial patronat de Iohannis, Ciuca și Ciolacu. George Simion: „Pentru copiii Romaniei protestam, pentru…

- Partidul condus de George Simion organizeaza la aceasta ora un marș de protest in București „impotriva legilor antinaționale și antifamilie pe care coaliția de guvernare vrea sa le promoveze”. Cateva mii de simpatizanti ai formatiunii participa la protest.Acțiunea AUR a inceput la ora 16.00 in fata…

- Partidul AUR organizeaza, sambata, un protest in București, cu lozinci anti-occidentale și conspiraționiste.Protestul se va incheia cu un marș prin centrul Capitalei, pe traseul Piața Constituției – Piața Unirii – Piața Universitații – Piața Victoriei – sediile PSD și PNL. George Simion recunoaște ca…

- Spațiile verzi din Targoviște, recent „primenite” de primavara, au fost vandalizate. Hoții au devastat zonele in care erau plantate lalele plantate de Primarie. Florile furate erau vandute apoi in piețele din București.

- Circulatia rutiera va fi restrictionata de vineri pana duminica, in Capitala, pe mai multe artere, unde vor avea loc mai multe evenimente sportive, cultural-artistice si sociale, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei, potrivit unor comunicate transmise AGERPRES.Pe data de 23 aprilie, intre orele…

- Cateva sute de persoane s-au adunat, miercuri seara, in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de stabilirea pragului de 250.000 de lei pentru abuzul in serviciu, proiect adoptat de Senat. Manifestantii spun ca politicienii ”au indexat furtul” si au afisat pancarte cu numele senatorilor…

- Mai sunt cateva zile pana pe 1 Martie, ziua in care se impart marțișoare și in București s-au deschis mai multe targuri și expoziții dedicate acestei tradiții. 1 Martie reprezinta oficial venirea primaverii. Iar vestitorul sau simbolic este de mii de ani la noi in țara marțișorul. Conform tradiției,…