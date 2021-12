Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1000 de oameni protesteaza in fața Parlamentului. Ei nu vor ca certificatul verde sa devina obligatoriu in Romania. Circulația este blocata in fața Palamentului. Șeful DSU, Raed Arafat, se arata ingrijoat de protestul spontan și spune ca ar putea sa genereze noi infectari. „Vorbim de cel…

- Cateva sute de oameni protesteaza, marți dimineața, in fața Parlamentului, fața de introducerea certificatului COVID, manifestația fiind organizata de AUR și transmisa live pe Facebook de George Simion. La aceasta ora, circulația pe bulevardul Națiunile Unite este blocata, potrivit Digi24. Participanții…

- Protest impotriva certificatului verde. E protest la aceasta ora in fața Palatului Parlamentului impotriva legii adoptarii certificatului verde. Evenimentul este organizat de liderii AUR care au promis inca de acum cateva zile ca-i va scoate pe oameni in strada. Peste 500 de persoane, care protesteaza…

- Aproximativ o mie de persoane protesteaza marți dimineața in fața uneia dintre intrarile in Parlament, cerand senatorilor și deputaților sa nu adopte certificatul Covid 19. Manifestația, neautorizata, are loc in fața intrarii dinspre Parcul Izvor. Circulația pe Bulevardul Națiunile Unite a fost restricționata…

- Aproximativ 500 de oameni s-au strans in fața Palatului Parlamentului pentru a protesta impotriva legii ce prevede obligativitatea certificatului verde. Mulți dintre aceștia au intrat și in curtea Parlamentului și scandeaza mesaje impotriva introducerii certificatului covid.In plus, Poliția Rutiera…

- Ministrul Sanatații a avut o prima intalnire cu reprezentanți ai mediului de afaceri privind necesitatea pregatirii masurilor de sanatate publica pentru controlul unui potențial val pandemic.In cursul zile de azi, 20.12.2021, a avut loc o intalnire online cu reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea…

- Ministrul Sanatații a avut o prima intalnire cu reprezentanți ai mediului de afaceri privind necesitatea pregatirii masurilor de sanatate publica pentru controlul unui potențial val pandemic.In cursul zile de azi, 20.12.2021, a avut loc o intalnire online cu reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea…

- Protestatarii au ajuns și la sediile partidelor aflate la putere. La PSD, Marcel Ciolacu a fost huiduit, chiar de oamenii legii. Scandal a fost și la sediul liberalilor din Capitala.Manifestații similiare au avut loc in mai multe orașe din țara. In semn de protest, polițiștii nu mai dau amenzi, ci doar…