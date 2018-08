Stiri pe aceeasi tema

- La Sibiu, oamenii s-au adunat de la ora 18:00 pe platoul din fata magazinului Dumbrava, iar dupa ora 19:30 au pornit in mars pe strazile orasului, scandand "Dragnea, nu uita, puscaria e a ta!”, ”Noi nu suntem o natie de hoti!”, ”PSD, ciuma rosie!” sau ”Hotii”.La aceasta ora, la protestul…

- Jandarmii au gasit asupra unui tanar un cutit, iar un alt barbat a devenit violent cu fortele de ordine, fiind nemultimit de masurile de delimitare a spatiului in care se desfasoara protestul, si a fost amendat cu 500 de lei, a transmis Jandarmeria Bucuresti. Aproximativ 500 de persoane se afla si sambata…

- Jandarmeria Romana face apel la oamenii care protesteaza pasnic in Piata Victoriei sa se retraga din primele randuri, motivand ca acestia sunt folositi de cei care comit violente ca "scut de...

- Intr-un mesaj postat vineri pe Facebook, Mihai Sora spune ca oamenii care vin sa protesteze impotriva hotiei, a coruptiei ucigase, care traiesc departe de casa, chinuiti de dor, sunt, poate, aceiasi care au stat la cozi infernale pe trotuarele ambasadelor noastre, asteptand sa voteze, iar "legea…

- Peste o mie de persoane care au participat la protestul organizat in Parcul Izvor au pornit catre Piata Victoriei, continuand sa scandeze impotriva PSD si a Guvernului. ”Demisia”, Analfabeta” si ”Nu vrem sa fim condusi de hoti” se scandeaza in continuare. Oamenii sunt nemultumiti de respingerea motiunii…

- Miercuri este o zi a protestelor in Romania. Actiunile au inceput in fata Parlamentului, unde azi este dezbatuta si votata motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila, si continua apoi cu un mars pana in Piata Victoriei. La o ora jumatate de la startul protestului, la iesirea din Parcul…

- Senatorul PSD, Claudiu Manda, a anuntat ca miercuri, cand va fi votata motiunea de cenzura a PNL impotriva Guvernului Dancila, este posibil sa fie prezenti in fata Parlamentului sustinatori ai PSD-ALDE. Si Ludovic Orban a transmis un mesaj simpatizantilor PNL sa iasa in strada in ziua motiunii.

- Jandarmeria Romana spune ca jandarmii sunt pregatiti cu un numar suficient de forte astfel incat sa poata asigura siguranta oamenilor la cele 14 evenimente publice care vor avea loc astazi in Capitala, intre care mitingul PSD din Piata Victoriei la care sunt asteptate cateva sute de mii de persoane