Protest antiguvernamental organizat de partidul oligarhului fugar Ilan Șor la Chișinău Un protest antiguvernamental organizat de partidul oligarhului fugar Ilan Șor a inceput la Chișinau. In fruntea manifestației se afla deputatele formațiunii Marina Tauber, Reghina Apostolova, președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, relateaza Ziarul de Garda și TV8.md . UPDATE Protestul organizat de Partidul Șor in fața Teatrului de Opera și Balet s-a incheiat cu lansarea in aer a unor porumbei, in semn de „pace”, relateaza TV8.md . Participanții au adoptat o rezoluție prin care cer ca guvernul sa ofere un raspuns la solicitarea cetațenilor de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

