PROTEST anti certificat Covid-19 în fața Parlamentului: Manifestanții forțează intrările. Mașinile ambasadorilor Japoniei și SUA, vandalizate (FOTO/VIDEO) Aproximativ o mie de persoane protesteaza, marți dimineața, in fața uneia dintre intrarile in Parlament, cerand senatorilor și deputaților sa nu adopte certificatul Covid 19. UPDATE. Mașinile ambasadorilor Japoniei și SUA in Romania au fost vandalizate luni de manifestanții care protesteaza in jurul cladirii Parlamentului, impotriva adoptarii unui Certificat Covid 19. Conform Realitatea.net, Hiroshi Ueda – Ambasadorul Japoniei in Romania, este blocat in Parlament din cauza protestului condus de liderii AUR. Manifestanții incearca sa forțeze intrarea in cladirea Parlamentului iar mașinile demnitarilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de oameni protesteaza marți in fața Parlamentului, atat la Camera Deputaților, cat și la Senat, fața de introducerea certificatului COVID, manifestația fiind organizata de AUR. Circulația pe bulevardul Națiunile Unite este blocata. Manifestanții s-au imparțit in grupuri și au inconjurat…

- Aproximativ o mie de persoane protestau marți dimineața in fața uneia dintre intrarile in Parlament, cerand senatorilor și deputaților sa nu adopte certificatul Covid 19. Zeci de persoane forțau in jurul pranzului intrarea in Parlamentul Romaniei, fiind cu greu oprite de jandarmi. Incidentele au loc…

- Aproximativ o mie de persoane protesteaza marți dimineața in fața uneia dintre intrarile in Parlament, cerand senatorilor și deputaților sa nu adopte certificatul Covid 19. Manifestația, neautorizata, are loc in fața intrarii dinspre Parcul Izvor. Circulația pe Bulevardul Națiunile Unite a fost restricționata…

- In vreme ce mii sau zeci de mii de oameni au manifestat in diferite orașe europene impotriva introducerii certificatului verde Covid 19, replica romaneasca se dovedește una extrem de anemica: aproximativ 20 de persoane s-au strans marți in fața Parlamentului pentru a-și exprima nemulțumirea pe aceasta…

- Cațiva manifestanți protesteaza la Vila Lac, inaintea BPN al Partidului Național Liberal. Oamenii au aruncat cu hartie igienica pe jos și pe mașinile liderilor PNL care sosesc la Vila Lac. Mai...

- Cateva sute de persoane au participat, duminica, in Piata Universitatii din Bucuresti, la un protest impotriva vaccinarii obligatorii si a certificatului verde. Protestatarii au ocupat trotuarul de langa Universitate, traficul rutier in zona nefiind afectat. Oamenii au avut steaguri tricolore, dar si…

- Sute de persoane protesteaza in București, in Piața Victoriei și la Unversitate, fața de restricțiile impuse de autoritați pentru limitarea Covid-19. O parte dintre manifestanti au blocat circulatia rutiera in zona Piata Universitatii. Protestul din Piața Universitații este organziat de AUR. Manifestanții…

- Sute de persoane protesteaza in București, in Piața Victoriei și la Unversitate, fața de restricțiile impuse de autoritați pentru limitarea Covid-19. O parte dintre manifestanti au blocat circulatia rutiera in zona Piata Universitatii. Protestul din Piața Universitații este organziat de AUR. Manifestanții…