- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE și…

- Politicieni britanici, dintre care multi din partidele de opozitie, spera sa atraga sambata, la Londra, zeci de mii de sustinatori ai organizarii unui al doilea referendum privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, la exact doi ani dupa prima consultare populara pe acest subiect, transmite…

- Potrivit sondajului, 48 la suta dintre britanici vor un nou referendum pe tema apartetentei la UE, in timp ce 25 la suta se opun. Sustinerea pentru ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana este la nivelul de 53 la suta, fata de 47 la suta, in favoarea Brexit.

- Guvernul britanic, amenintat de un vot nefavorabil in Camera Comunelor (camera inferioara a legislativului de la Londra), a prezentat miercuri un amendament care ii acorda parlamentului un posibil drept de opinie asupra acordului cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Intr-un discurs ținut la Paris, Soros a afirmat ca Uniunea Europeana se afla intr-o "criza existențiala", menționand trei probleme presante: migrația, austeritatea și dezintegrarea teritoriala. El a exemplificat dezintegrarea teritoriala prin Brexit - ieșirea Marii Britanii din UE - pe care a numit-o…

- Un nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la UE ar fi "perfect rational", sustine fostul premier britanic Tony Blair. Un nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana ar fi "perfect rational", a declarat, joi, fostul premier Tony Blair, care sustine…