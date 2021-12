In vreme ce mii sau zeci de mii de oameni au manifestat in diferite orașe europene impotriva introducerii certificatului verde Covid 19, replica romaneasca se dovedește una extrem de anemica: aproximativ 20 de persoane s-au strans marți in fața Parlamentului pentru a-și exprima nemulțumirea pe aceasta tema. Cu pancarte pe care erau trecute mesaje impotriva restricțiilor, strigand „Libertate!” ori „Fara botnița”, aproximativ 20 de persoane erau marți dimineața in fața intrarii dinspre Parcul Izvor in Parlamentul Romaniei. Cei mai mulți nu purtau masca de protecție. In cursul zilei de ieri, mai…