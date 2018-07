Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți oameni au protestat in fața Partidului Acțiune și Solidaritate și in fața Partidului Demnitate și Adevar. Oamenii sunt nemulțumți de faptul ca liderii celor doua partide au propus sa fie inchise magazinele sociale.

- Doua persoane au fost retinute in cazul celor doi barbati gasiti morti la sediul unei firme de pe Bulevardul Timisoara, din Capitala, urmand ca in cursul zilei de marti sa fie prezentati procurorilor cu propunere de arestare preventiva, transmite News.ro . In cursul noptii au fost audiati mai multi…

- Cu doar cateva zile inainte de expirarea termenului pentru depunerea formularului pe care trebuie sa il completeze cei cu venituri in afara salariilor, oamenii s-au trezit ca site-ul ANAF nu funcționeaza ore intregi așa ca trebuie sa stea la cozi. Abia joi, Guvernul a luat decizia sa prelungeasca…

- Cateva mii de persoane manifesteaza in Piata Victoriei din Capitala fata de adoptarea de catre Camera Deputatilor a modificarilor la Codul Penal. Protestul a fost anuntat pe Facebook de mai multe comunitati, printre care Coruptia Ucide. Oamenii sunt indemnati la insubordonare civica si la blocarea Pietei…

- SimpatizanE›ii Partidului Politic Platforma Demnitate E™i AdevAƒr E™i cei ai Partidului AcE›iune E™i Solidaritate desfAƒE™oarAƒ acum un miting A®n CapitalAƒ, A®n faE›a sediului Partidului Democrat din Moldova.

- Cadavrul unui barbat a fost depistat la Teatrul Național de Opera și Balet „Maria Bieșu” din capitala. Potrivit poliției, persoana decedata este un barbat în vârsta de 70 de ani, care era angajat în calitate de inginer în tehnica securitații. Ofițerul…

- Aproximativ o suta de persoane protesteaza vineri seara in Piata Universitatii din Capitala, dupa ce Guvernul ar fi oprit procedura de includere a zonei Rosia Montana in patrimoniul UNESCO, fara dezbatere publica sau anunt prealabil, scrie news.ro.Participantii la manifestatie au bannere pe…

- Peste 150 de persoane protesteaza in Piata Unirii din Iasi impotriva actualei guvernari. Nemultumirile participantilor vizeaza modificarile aduse codurilor penale si incercarea de schimbare a conducerii DNA. Oamenii spun ca vor spre Europa si nu doresc o dictatura. Si in capitala peste 2.000 de…