- Mii de cubanezi au ieșit duminica pe strazile unui orașel din apropierea capitalei Havana pentru a protesta fața de guvern, o mișcare inedita pentru o țara care de zeci de ani traiește in comunism și dictatura.

- Rezolutia a fost adoptata pentru a 29-a oara, cu 184 voturi pentru, trei abtineri si doua voturi impotriva, exprimate de Statele Unite si Israel. Votul ONU poate avea greutate politica, dar numai Congresul SUA poate ridica embargoul de peste 50 de ani. Statele Unite au votat in mod constant impotriva…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a aparat, in plenul Parlamentului European, ratificarea si punerea in practica ale acordului privind dialogul politic cu Cuba, dupa ce un e-mail scurs in presa a sugerat o apropiere intre unii eurodeputati socialisti si regimul de la Havana, transmite miercuri…

- Un amplu program de orientare in cariera destinat tinerilor și tinerelor din Strașeni și Falești este lansat de Tekedu in cadrul proiectului PRACTIC - Impreuna impotriva stereotipurilor de gen in TIC și STEM.

- Mii de manifestanți s-au strans in Berlin, miercuri, pentru a protesta fata de o lege pe care parlamentul urmeaza sa o adopte in vederea acordarii guvernului federal de puteri sporite pentru a impune restricții uniforme la nivel național, relateaza Reuter

- Cea mai veche tentativa cunoscuta a CIA de a asasina un lider al revolutiei cubaneze dateaza din 1960, cand un agent i-a oferit 10.000 de dolari pilotului care il aducea pe Raul Castro inapoi de la Praga la Havana pentru a „aranja un accident”, potrivit unor documentele declasificate, publicate vineri…

- Toate regimurile postdecembriste, ințelegind prin asta regimurile prezidențiale, au depus eforturi pentru a lucra in spatele ușilor inchise. Secretomania, care inseamna absența transparenței, e nu numai o moștenire ceaușista, dar și un narav politicianist moldo-valah. Tentația secretomaniei se intilnește…

