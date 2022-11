Un tanar roman, student in Olanda, a organizat un protest fata de atitudinea politicienilor din Tarile de Jos cu privire la aderarea Romaniei la spatiul Schengen. El a postat, in diverse locuri publice, afise cu mesaje care sustin cauza Romaniei si care arata ca, singurul vot impotriva accederii acesteia in Schengen este cel al Olandei.

