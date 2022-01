Stiri pe aceeasi tema

- Moartea fulgeratoare a Raisei, fetița de doar 13 ani, care a fost ucisa chiar pe trecere de prietoni de catre un agent de Poliție a indoliat intreaga țara. Astazi, sute de oameni au ieșit revoltați in strada , astfel ca au mers in fața Secției 5 a Poliției din Capitala unde și-au facut vocea auzita,…

- Protest neobișnuit in Capitala. Un tanar a mers in fața Primariei Chișinau cu un arc in mana și intenționa sa lanseze o sageata. Acțiunea acestuia a fost suprinsa de trecatori care au postat imagini pe rețelele de socializare.

- Scumpirea cu patru lei a gazului metan a strinit un val de nemulțumire in rindul taximetriștilor, care folosesc cel mai des acest combustibil. Mulți dintre ei spun ca nu le mai este convenabil sa practice meseria, așa ca am putea sa ne pomenim cu o criza de șoferi in acest tip de transport, cu o majorare…

- Directorul ANRE Octavian Calmic, fost viceprim-ministru, ex-ministru al Economiei și Infrastructurii, a comentat creșterea prețului la gazul folosit pentru autoturisme, care a starnit un val de nemulțumire in randul taximetriștilor.

- Protest la stațiile de alimentare cu gaz metan din Chișinau. Mai mulți șoferi de taxi au ieșit sa-și manifeste nemulțumirea fața de scumpirea carburantului. Oamenii spun ca nu mai fac fața scumpirilor din ultima perioada. Protestatarii au lipit pe ferestrele automobilelor abțibilduri pe care scrie "Sunt…

- Anuntul despre anularea pasaportului si buletinului emis pe numele lui Ilan Sor nu este decat o manevra de distragere a atentiei de la o problema cu adevarat grava si importanta. Este vorba despre scumpirea de 2,5 ori a gazelor naturale pentru consumatorii finali, anuntata exact in acelasi timp de ANRE.…

- Protest spontan la societatea locala de transport public in comun Transurb Galati. Soferii de pe autobuze si troleibuze au refuzat sa iasa in trafic astazi, la prima ora a diminetii. Au plecat pe traseu doar cursele conventie pentru combinatul siderurgic. Luni a mai a avut loc un protest spontan, fara…