Protest al taximetriștilor din Galați, care cer interzicerea Bolt și Uber Zeci de taximetriști au protestat pe principalele strazi ale Galațiului, cerand eliminarea Uber și Bolt și a oricararei modalitați de transport alternativ, pe care le considera forme de concurența neloaiala. O coloana formata din 232 de autoturisme de la principalele firme de taximetrie din Galați au strabatut orașul de la intrarea in oraș dinspre Braila, pe Faleza Dunarii și principalele artere de circulație, strada Brailei și strada Domneasca, pana la sediile Primariei și Prefecturii Galați, de unde s-au indreptat catre sediul ARR. Taximetriștii cer interzicerea Uber și Bolt, dar și a oricarei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Taximetriștii bacauani au ieșit astazi la protest pe centrul Bacaului. Acțiunea are loc și in alte localitați din țara, cu scopul de a elimina transportul alternativ precum Uber și Bolt și pentru abrogarea Ordonanței de Urgența OUG 49/2019 privind activitațile de transport alternativ cu autoturism…

- Taximetriștii ies, marți, 20 iunie, in strada in 30 de orașe din Romania in ceea ce se dorește a fi cel mai amplu protest privind interzicerea companiilor de transport alternativ de pe piata – asa-zisele companii de ride sharing. La protestele organizate intre orele 11:00 și 13:00, taxiurile vor purta…

- Taximetristii au iesit, marti, 20 iunie, in strada in 30 de orase din Romania in ceea ce se doreste a fi cel mai amplu protest privind interzicerea companiilor de transport alternativ de pe piata - asa-zisele companii de ride sharing, informeaza Stirile TVR. Un protest in acest sens este organizat si…

