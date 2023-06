Protest al taximetriștilor din Bacău împotriva Bolt și Uber Sute de taximetriști vor protesta marți, 20 iunie, incepand cu ora 11:00, in municipiul Bacau, dar și in alte localitați din țara. Arterele principale ale orașului vor fi blocate, practic, de circa 300 de mașini care vor marșalui. „Protestul pe patru roți”, așa cum l-au numit șoferii și administratorii de taxi, va fi unul mobil, […] Articolul Protest al taximetriștilor din Bacau impotriva Bolt și Uber a fost publicat in Ziarul de Bacau . Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

Sursa articol si foto: ziaruldebacau.ro

