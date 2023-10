Protest al sindicatului angajaților Poștei Române Sindicatul Lucratorilor Poștali din Romania (SLPR) va protesta azi, 9 octombrie, la sediul Ministerului Cercetarii Inovarii și Digitalizarii, in intervalul orar 10:00-12:00. Sindicaliștii anunța ca protestul de astazi face parte dintr-o serie de acțiuni ce se vor desfașura zilnic, in perioada 9-13 octombrie, intre orele 10:00-12:00. Printre motivele protestului se regasește lipsa unui sistem de salarizare transparent, motivant și nedescriminatoriu. Aproximativ 17.000 de angajați ai Poștei Romane, adica 80% din personal, primesc salariul minim pe economie, indiferent de funcție, studii, responsablitați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

