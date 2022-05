Stiri pe aceeasi tema

- Pierderile totale ale Societatii de Transporturi Bucuresti in urma celor cinci zile de greva din ianuarie sunt in jur de 16,6 milioane de lei si va fi solicitata in instanta recuperarea acestor sume, a declarat directorul general al STB, Adrian Crit.

- Aproximativ 2.000 de angajați ai Societații de Transport București sunt cercetați disciplinar la o luna de la greva de cinci zile care a paralizat orașul. Primii salariații au aparut vineri in fața comisiilor de ancheta. Directorul companiei susține ca vor fi luate masuri clare impotriva celor care…

- Aproximativ 2.000 de angajați ai Societații de Transport București sunt cercetați disciplinar la o luna de la greva de cinci zile care a paralizat orașul. Primii salariații au aparut vineri in fața comisiilor de ancheta. Directorul companiei susține ca vor fi luate masuri clare impotriva celor care…

- Aproximativ 2.000 de angajați ai STB, cercetați disciplinar dupa greva Autobuz STB. Foto: Agerpres. Aproximativ 2.000 de angajați ai Societații de Transport București sunt cercetați disciplinar la o luna de la greva de cinci zile care a paralizat orașul. Primii salariații au aparut vineri…

- Angajații din CFR anunța ca vor intra in greva generala in 16 februarie. Acțiunea de protest ar urma sa se desfașoare pe toate regionalele de cale ferata din țara, in toate ramurile de activitate. Anunțul referitor la o greva generala la CFR a fost facut pe grupurile de facebook ale feroviari. Acțiunea…

- O forma de protest, sub forma de greva japoneza, este anunțata, in aceasta zi de 10 februarie, in sfera sindicatelor din administrație. Inca din ziua precedenta s-a anunțat, din direcția Federatiei Nationale a Sindicatelor din Administratie, afiliata Cartel Alfa, ca joi, intre orele 9-11, FNSA organizeaza…

- Sindicatul STB anunța joi ca ii da in judecata atat pe primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, cat si pe directorul general al Societații de Transport București, Adrian Crit, pentru ca „vehiculeaza fel de fel de cifre drept prejudiciu, cu scopul vadit de a pune opinia publica si cetatenii impotriva…

- Sindicatele din industria aluminiului anunta ca vor protesta, vineri, in Piata Victoriei din Capitala, solicitand "limitarea" preturilor la energie electrica si gaz. Angajati din industria de aluminiu, membri ai mai multor sindicate, vor participa, vineri, la un miting de protest organizat…