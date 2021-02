Protest al sindicaliștilor de la COS Târgoviște față de posibilitatea închiderii combinatului Aproximativ 100 de sindicalisti de la COS Targoviste carora li s-au alaturat peste 50 de membri ai PNL Targoviste au protestat, vineri dupa-amiaza, fata de posibilitatea inchiderii combinatului si fata de decizia anuntata de ministrul Transporturilor privind abandonarea proiectului de modernizare si largire la patru benzi a DN 71 Baldana-Targoviste. Protestatarii, echipati cu veste cu inscriptia „DN71 /COS”, au blocat circulatia pe DN 71 la Ulmi, la intrarea in Targoviste, traversand continuu pe trecerea de pietoni. Politistii rutieri veniti la fata locului opreau temporar protestul, pentru a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

