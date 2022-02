Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de oameni au protestat astazi in fața primariei din Siret impotriva restructurarii fabricii de panouri din lemn masiv a companiei HS Timber Productions și a problemelor din sector care au dus la aceasta restructurare. Protestatarii, in marea majoritate angajați ai acestei companii sau…

- O parte din operațiunile fabricii din Radauți și intreaga activitate a fabricii de panouri de lemn masiv din Siret vor fi intrerupte incepand cu 30 martie 2022, din cauza condițiilor generale dificile de pe piața lemnului. Capacitatea de debitare a HS Timber Productions in Romania va fi redusa cu 30%.…

