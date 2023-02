Protest al profesorilor la Guvern

Nemultumiti de salarii, sindicalistii din invatamant vor protesta in fata sediului Guvernului incepand cu ora 12.00. La manifestatie sunt asteptate aproximativ 1.000 de persoane. Cea mai mare nemultumire acum este legata de salariile personalului auxiliar din scoli. Pentru personalul nedidactic, in momentul de fata salariile sunt intre 1.800 si 2.300 de lei. Pe de alta parte, nemultumiri sunt si in randul cadrelor didactice, in conditiile in care in ultimii ani sistemul s-a confruntat cu o lipsa acuta de personal calificat. ”Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor…