- Consilierii locali ai PSD de la Sectorul 1 au solicitat vineri convocarea unei sedinte de indata, pentru luni, la ora 12,00, in care sa fie abrogata hotararea de consiliu local prin care se taie finantarea a patru spitale din Capitala, a declarat presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea. "Vom veni…

- „Am vazut in ultimele zile și ore ca sunt consilieri locali ai partidelor supra-numite de dreapta care au afirmat direct sau prin reprezentanți ca regreta aceasta hotarare data, ca regreta votul pe care l-au dat. Daca vor sa demonstreze cetațenilor ca au buna-credința și ca nu au știut ce au votat,…

- Prim-vicepreședintele Gabriela Firea a anunțat vineri ca se așteapta de la consilierii locali ai Sectorului 1 sa voteze in cadrul ședinței de luni proiectul de abrogare a „proiectului monstruos” care taie finanțarea spitalelor din Capitala. „Am vazut in ultimele zile și ore ca sunt consilieri…

- Senatoarea Gabriela Firea denunta tentativa primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, de a taia finantarea unor spitale importante, in plina pandemie. Fostul primarul general al Capitalei il acuza si pe succesorul sau, Nicusor Dan, de blocarea unui proiect benefic pentru sanatatea bucurestenilor:…

- Scandal la Primaria Municipiului București. Nicușor Dan nu a permis consilierilor generali accesul in sala de ședința a CGMB. In vreme ce lucrarile Consiliului Local al Sectorului 1, spre exemplu, s-au desfașurat, ieri, cu consilierii prezenți in sala, astazi Executivul PMB nu a permis acest lucru.

- Președintele PNL Sector 1, Sebastian Burduja, a declarat joi seara, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca proiectele propuse dezbaterii și votului de primarul sectorului, Clotilde Armand (USR), respinse dupa ce nu au fost susținute de liberali, nu doar ca nu au fost discutate de edil cu grupul consilierilor…

- Parlamentarii PSD vor veni in Parlament cu propuneri la proiectul legii bugetului pe anul 2021, a declarat marti liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu. El a amintit ca miercuri va prezenta propunerea de buget alternativ pentru Romania.