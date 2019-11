Protest al părinților la o școală care a reangajat un profesor judecat și condamnat pentru agresarea elevilor Protest al parinților și elevilor, joi dimineața, fața de intoarcerea la catedra a unui profesor de sport condamnat recent, cu suspendare, pentru purtare abuziva si care mai are pe rolul instantei un alt dosar privind agresarea unor elevi, conform site-ului www.edupedu.ro. Parintii au declarat ca se tem ca barbatul va continua sa fie agresiv cu copiii The post Protest al parinților la o școala care a reangajat un profesor judecat și condamnat pentru agresarea elevilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

