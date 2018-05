Stiri pe aceeasi tema

- Medicii din intreaga tara sunt revoltati de blocajul din sistemul informatic. A fost chiar scandal in fața Casei Naționale de Asigurari de Sanatatea. Este cea mai grava criza de cand a fost lansata aceasta platforma.

- Medicii de familie vor avea venituri mai mari, dupa cum transmit cei de la Casa Județeana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Timiș. De asemenea, conform noului contract-cadru, pacienții vor putea cumpara medicamentele prescrise pe rețeta și din alte județe decat din cel unde a fost emisa rețeta.

- Casa Județeana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Timiș transmite ca, incepand cu luna aprilie, veniturile medicilor de familie din județ cresc. Conform noului contract cadru, medicii de familie primesc bani in plus. Mai mult, pacienții pot ridica medicamentele prescrise pe rețeta de la orice farmacie…

- Platforma informatica a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) este din nou la pamant, blocand, practic, sistemul medical din Romania. Medicii de familie spun ca de aproape o saptamana au aparut...

- Bugetul actual alocat medicilor de familie din Neamț pentru anul 2018 este mai mare decat cel cheltuit anul trecut. Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Neamț a primit cu 4.000.000 lei mai mult anul acesta, fața de decontarile de anul trecut. “Bugetul alocat in prezent pentru efectuarea plaților in asistența…

- Deputatul PSD Dambovița, Carmen Holban, membru in Comisia pentru Sanatate si Familie a Camerei Deputaților, a venit in cadrul unei conferințe de presa și a vorbit despre setul de masuri din contractul cadru al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate pe anii 2018-2019. Potrivit deputatului PSD Dambovița,…

- Discutiile care se poarta in aceste zile in legatura cu salariile medicilor pot lasa impresia ca, de la 1 martie, toti vor avea venituri la nivel european si pacientul roman va beneficia de servicii pe masura. Insa medicii de familie, prima linie in relatia cu pacientii si singura categorie…

- Contractul-cadru pentru 2018 aduce o serie de noutati, printre care faptul ca medicii de familie vor putea cere analize pentru depistarea hepatitei B si C pentru toate categoriile de asigurati si pot face spirometrie pentru monitorizarea astmului bronsic. De asemenea, finantarea serviciilor medicale…