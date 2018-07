Protest al mamelor pe o trecere de pietoni din fața Parlamentului VIDEO Protestul a fost stabilit pe Facebook și a inceput in jurul orei 11.30, cand aproximativ 30 de mame au traversat pe o trecere de pietoni continuu cu bebeluși pe care i-au purtat fie in brațe, fie in carucioare. Femeile au scandat „PSD, ciuma roșie”, „Fara penali” și și-au exprimat nemulțumirea fața de actuala coaliție de guvernare. La fața locului a intervenit un echipaj de Poliție pentru a fluidiza traficul in zona. Nu este prima manifestație de acest fel. In urma cu o saptamana, zeci de manifestanți au blocat doua treceri de pietoni din Piața Victoriei, iar in Brașov zeci de oameni au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

