Protest al funcționarilor publici, la Timișoara. Ce nemulțumiri au Inca din primavara acestui an, salariații Institutului Național de Statistica și a mai multor direcții teritoriale, printre care și cele din Timiș și Arad, au protestat fața de „salarizarea discriminatorie” in comparație cu alți funcționari publici, cerand aplicarea memorandumului asumat de guvern in iulie 2022, care viza soluționarea problemelor salariale. Sindicatul Institutului Național de Statistica […] Articolul Protest al funcționarilor publici, la Timișoara. Ce nemulțumiri au a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

