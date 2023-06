Stiri pe aceeasi tema

- Circa 5.000 de locuitori din Praga vor avea in curand o noua adresa, dupa ce o strada care anterior purta numele maresalului sovietic Ivan Stepanovici Konev va fi redenumita din cauza invaziei ruse in Ucraina, informeaza DPA.

- Comisia Europeana va oferi Romaniei aproape 30 de milioane de euro pentru spijinirea fermierilor afectati de importurile de cereale ieftine din Ucraina, a anuntat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. „Astazi am primit proiectul de regulament al Uniunii Europene. E prima…

- Pentru a face fața unei eventuale extinderi a agresiunii militare ruse in Ucraina, Republica Moldova urmeaza sa adopte ”strategia detașarii categorice de tot ceea ce se numește spațiul lumii Ruse, iar acest lucru se poate intampla doar devenind o entitate romaneasca politic asumata”, considera doctorul…

- Sute de fermieri din județul Galați au ieșit in strada cu utilajele agricole in semn de protest fața de importurile de grau din Ucraina. Agricultorii spun ca se afla in pragul falimentului și cer Guvernului sa ia masuri pentru a impiedica vanzarea la prețuri ridicole a graului.

- Reprezentanții Alianței pentru Agricultura și Cooperare, care reunește organizațiile LAPAR, Federația Naționala PRO AGRO, UNCSV și Forumul APPR, au anunțat acțiuni de protest in ziua de 7 aprilie 2023, intre orele 10 – 15. Nemulțumirile agricultorilor sunt determinate de faptul ca activitatea le-a fost…