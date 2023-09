Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei zile, autoritatile bulgare au informat Garda de Coasta cu privire la faptul ca, incepand cu ora 10:00, vor fi desfasurate actiuni de protest ale transportatorilor de cereale bulgari, in zona adiacenta PTF Vama Veche si Negru Voda. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, vor fi…

- Garda de Coasta a anuntat, joi, ca prin cele cinci puncte de trecere a frontierei aflate in subordinea sa au trecut, in acest sezon estival, aproape trei milioane de persoane, cel mai solicitat punct fiind Vama Veche, tranzitat de doua milioane de persoane, potrivit news.ro.Garda de Coasta a transmis…

- Traficul prin vamile de la granițele Romaniei se desfașoara normal la aceasta ora, cu excepția punctului de trecere a frontierei Nadlac 2, unde șoferii de autoturisme trebuie sa aștepte aproximativ o ora pe ambele sensuri de circulație, informeaza Rador.Situația este diferita in cazul autocamioanelor,…

- Traficul prin vamile de la granitele Romaniei se desfasoara normal la aceasta ora, cu exceptia punctului de trecere a frontierei Nadlac 2, unde soferii de autoturisme trebuie sa astepte aproximativ o ora pe ambele sensuri de circulatie. Situatia este diferita in cazul autocamioanelor, timpii de asteptare…

- Circulația este blocata sambata dupa-amiaza in zona punctului de trecere a frontierei Negru Voda, unde un TIR incarcat cu textile s-a rasturnat, conform spotmedia.ro. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 38 Agigea – PTF Negru Voda, in zona PTF Negru Voda, județul Constanța. Un…

- In punctele de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni, la aceasta ora, se inregistreaza trafic intensiv pe sensul de ieșire din Republica Moldova, anunța Poliția de Frontiera. Cetațenii sint rugați sa foloseasca punctele de trecere din apropiere, unde la aceasta ora se atesta un flux normal: PTF Leova,…

- Avand in vedere ca a inceput sezonul estival, in aceasta perioada se inregistreaza o crestere a valorilor de trafic prin punctele de trecere a frontierei, cu preponderenta la sfarsit de saptamana si in perioada minivacantelor, sens in care Politia de Frontiera Romana a luat toate masurile care sunt…

- Un numar de 19 cetateni din Irak si Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Romania, din Bulgaria, ascunsi in remorca unui autocamion, au fost sambata depistati de politisti la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, conform Agerpres.Garda de Coasta a informat, printr-un comunicat…