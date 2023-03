Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Blocului Comuniștilor și Socialiștilor din Rep. Moldova au protestat in fața Curții Constituționale, nemulțumiți ca aleșii au votat in prima lectura proiectul prin care sintagma „limba romana” ia locul „limbii moldovenești” in toata legislația.

- PSRM anunța un protest pentru saptamana viitoare, ziua de luni, 6 martie 2023, in fața Curții Constituționale (CCM), pentru a-și arata in plus nemulțumirea fața de modificarile efectuate, in prima lectura, de catre deputații PAS, potrivit carora, sintagma „limba moldoveneasca” va fi inlocuita cu…

- Proiectul de lege privind inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba romana” in toata legislația Republicii Moldova, inclusiv in Constituție, a fost votat joi in Parlamentul de la Chișinau, insa cu scandal și boicot.

- Deputații PAS au votat in prima lectura proiectul care prevede ca in toata legislația Rep. Moldova, sintagma „limba romana” sa ia locul „limbii moldovenești”. Moment lasat cu scandal intre parlamentarii PAS și cei ai BCS care au parasit mai devreme ședința, dar au revenit inainte de vot.

- In toata legislația Republicii Moldova, sintagma „limba romana” va lua locul „limbii moldovenești”. Totodata, vor fi inlocuite și sintagmele „limba oficiala”, „limba de stat” și „limba materna”. Membrii Comisiei cultura, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media au aprobat coraportul pentru…

- Textul Declarației impotriva reformei administrativ-teritoriale PAS in Moldova, semnata de 186 de mii de cetațeni de rand, 19 președinți de raioane, 212 primari de orașe și sate, au fost transmise Oficiului Consiliului Europei de la Chișinau. Despre aceasta inițiativa au anunțat la briefing-ul de astazi…

- Decizia a fost adoptata cu 60 de voturi pentru si unul impotriva, relateazA Agerpres, care citeaza portalul Newsmaker.md.Blocului Comunistilor si Socialistilor a parasit sala de sedinte inainte de a examina prelungirea starii de urgenta, in timp ce, inaintea sedintei, reprezentantii Partidului Sor au…

