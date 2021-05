Protest al camionagiilor pe A1

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul a fost deviat marți dupa-amiaza de pe DN1 și DN73A din cauza aglomerației, anunța Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul IGPR, incepand cu ora 15.00, din cauza aglomeratiei, a fost luata masura devierii (nivel de recomandare) circulatiei de pe DN1, dinspre Brasov catre…

- Centrul Infotrafic informeaza ca, duminica dupa-amiaza, pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pe sensul catre Capitala, valorile de trafic sunt intense, in special in zona tronsoanelor kilometrice unde se efectueaza lucrari de reparatii la partea carosabila, formandu-se coloane in miscare de aproximativ…

- Valori ridicate de trafic se inregistreaza, duminica la pranz, pe sensul de coborare al DN1 Brasov - Ploiesti - Bucuresti, intre kilometrii 137 - 131, de la limita cu judetul Brasov pana in statiunea Busteni, informeaza Centrul Infotrafic intr-un comunicat remis presei. Trafic intens este…

- Coloane de mașini s-au format duminica pe doua porțiuni ale A2, pe sensul de mers catre București. Traficul este aglomerat in zonele de pe autostrada in care se fac lucrari. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane la ora 17:00, pe autostrada A2 Bucuresti…

- In județul Timiș, rata de infectare a urcat, duminica, la 5,60, dupa ce ieri, 6 martie, cifrele indicau o rata de 5,48, potrivit ultimului bilanț transmis de autoritați. Intre timp, in București au fost inregistrate cele mai multe noi cazuri de coronavirus – 664, in scadere fața de raportarea precedenta.…

- ”Am inceput primele zile din mandat cu autostrada Bucuresti - Brasov. Am spus ca a fost campionat de studii de fezebilitate. Or fi fost in general in Romania. Din pacate, pe aceasta autostrada ultimul studiu de fezabilitate dateaza din 2005. Este un studiu mai sumar. A ramas studiul de fezabilitate…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarant, joi seara, ca inca din primele zile de mandat s-a interesat de proiectul privind constructia autostrazii Bucuresti - Brasov si ca a aflat ca pentru aceasta nu s-a mai facut un studiu de fezabilitate din anul 2005. In data de 12 februarie a fost…

- Ultimul weekend inainte de inceperea școlilor se dovedește a fi aglomerat pe Valea Prahovei, relateaza realitateadeprahova.net. Centrul Infotrafic a anunțat ca valorile de trafic s-au aglomerat pe Valea Prahovei. La Comarnic, dar și pe raza stațiunilor Bușteni și Azuga s-au format coloane de mașini.„Recomandam…