- Ziarul Unirea FOTO/VIDEO| Protest al prestatorilor pe autostrada A10 Sebeș-Turda lotul 2 pentru ca nu li s-au platit facturile scadente de luni de zile Protest al prestatorilor pe autostrada A10 Sebeș-Turda lotul 2 pentru ca nu li s-au platit facturile scadente de luni de zile Prestatorii acuza faptul…

- Trei companii asociate, una din Franta, una din Italia si alta romaneasca, au castigat la finele lunii trecute licitatia pentru realizarea studiului de prefezabilitate pentru metroul din Cluj. Atribuirea contractului este insa acum pusa sub semnul intrebarii.

- Lucrarile la lotul 3 al autostrazii A1 Lugoj - Deva au fost finalizate inca din luna august, insa inaugurarea planificata inițial pentru luna septembrie a fost amanata dupa apariția unei fisuri de 15 metri lungime și un centimetru lațime din cauza unor probleme la terasament. "Pana la remedierea problemei…

- CNAIR a semnat la inceputul saptamanii un contract de 133 de mii de lei cu Iptana SA pentru atribuirea serviciilor de expertiza aferente lucrarilor de pe lotul 3 al autostrazii Lugoj - Deva , potrivit unui comunicat.Citește și: Noi declarații facute de Dan Barna! ‘ Am votat pentru claritate…

- „Am luat o cladire aproape abandonata care, de altfel, nu prea iși mai gasea utilitatea și am transformat-o in creșa, pentru ca este nevoie de a asigura un numar mai mare de locuri pentru copii. A fost nevoie de un efort susținut, dar important este ca am reușit sa terminam lucrarile intr-un timp record,…

- "Asa cum am promis saptamana trecuta, am spus ca doua zile voi sta pe loturile 1 si 2 de la Sebes - Turda. (...) i-am lasat pe ei (antreprenori - n.r.) sa vad cum evolueaza, dar acum (...) o sa incep sa le spun exact la ce puncte sa lucreze, pentru ca trebuie sa se concentreze acolo unde sunt anumite…

- Un segment al autostrazii Lugoj-Deva a crapat, iar terasamentul o poate lua oricand la vale. Porțiunea respectiva nici nu fusese data in folosința! In apropierea nodului Holdea, s-a format o crapatura care strabate banda de urgenta, taluzul si drumul tehnologic. Iar in unele zone, terenul a luat-o deja…

- Ziarul Unirea VIDEO DRONA: Pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, se lucreaza in salturi, in raport de cum vine cisterna cu motorina Pe Autostrada A10 Sebes-Turda, lotul 2, se lucreaza in salturi, in raport de cum vine… cisterna cu motorina Astazi, ziarulunirea.ro a realizat o filmare ... VIDEO DRONA:…