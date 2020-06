Stiri pe aceeasi tema

- 12 dintre cele 22 de zile libere din perioada starii de urgenta, desfasurata in perioada 17 martie –15 mai, vor fi recuperate in zilele de 13 iunie, 27 iunie, 4 iulie, 18 iulie, 1 august, 15 august, 5 septembrie, 19 septembrie, 3 octombrie, 17 octombrie, 31 octombrie și 14 noiembrie. Cele…

- CHIȘINAU, 20 mai - Sputnik. La inceputul lunii mai, ministrul de Interne, Pavel Voicu, a anunțat ca a fost diagnosticat cu o forma ușoara de COVID-19. Dupa ce a urmat tratamentul la domiciliu, astazi demnitarul a revenit la munca. Pavel Voicu a oferit mai multe grade speciale, diplome și distincții…

- Antibiotice a pregatit o noua serie de masuri pentru protejarea salariatilor si continuarea operatiunilor pe platforma in contextul in care angajatii care si-au desfasurat activitatea de acasa, au revenit la serviciu din data de 18 mai. Masuri privind pastrarea distantarii fizice Pentru asigurarea mentinerii…

- Gigantul aerian low-cost Ryanair, ingenuncheat de coronavirus. Desființeaza 3.000 de locuri de munca și reduce masiv salariile Operatorul irlandez Ryanair, cea mai mare companie low-cost din Europa, a anunțat vineri ca intenționeaza sa desființeze 3.000 de locuri de munca și sa reduca salariile angajaților.…

- Intoarcerea angajaților la munca ar putea genera un nou varf al pandemiei cu coronavirus. Avertismentul Organizatiei Internationale a Muncii Organizatia Internationala a Muncii (OIM) a cerut guvernelor si companiilor sa intareasca masurile de protectie sanitara, odata cu revenirea angajatilor la locurile…

- Primaria Calarasi a transmis un mesaj de multumire catre lucratorii de la salubritate, care zi de zi, dar si in aceasta perioada fac eforturi pentru a avea un oras curat si igienizat. " Insa pentru a avea un oras curat, in care sa limitam raspandirea noului coronavirus, este nevoie de implicarea si…

- COVID-19 forțeaza companiile sa adopte munca la distanța. Ce trebuie sa faca managerii, pentru a-și proteja afacerile de atacuri cibernetice Mii de angajați din Romania au fost trimiși sa lucreze de acasa, in luna martie, in contextul raspandirii epidemiei cu coronavirus, insa specialiștii in securitate…

- Printre masurile adoptate de Executiv se numara și interzicerea disponibilizarilor in companiile afectate. Prin urmare, printre principalele masuri se afla plata sumei de 800 de euro, in luna aprilie, pentru aproximatic jumatate de milion de angajați care nu pot merge la munca deoarece angajatorii…