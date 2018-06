Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul "Noaptea muzeelor" a inceput la Iasi cu un protest al angajatilor Complexului Muzeal National Moldova, care au venit la Palatul Culturii cu masti de protectie si imbracati cu tricouri pe care este inscriptionat mesajul "Angajat intr-un muzeu. Exist! Muzeele nu sunt cultura de rangul 3",…

- Actionarii societatii Santierului Naval 2 Mai SA Mangalia sunt convocati in Adunarea generala extraordinara a actionarilor, in data de 21.06.2018, ora 11.30, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de…

- Primarul Mangaliei, Radu Cristian, solicita, din nou, autoritatilor centrale ale statului, prin intermediul mai multor petitii, solutionarea urgenta a situatiei Santierului Naval din Mangalia si luarea unei decizii finale privind soarta platformei industriale.

- Federatia Sanitas organizeaza, joi, un miting in Bucuresti, la care estimeaza ca vor participa 10.000 de persoane. Angajații din spitale sunt nemulțumiți de plafonarea sporurilor, masura inclusa in noua lege a salarizarii unitare și care le-a redus multora veniturile. “Pentru ...

- Angajatii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Ialomita au declansat, marti dimineata, un protest spontan, iesind in curtea institutiei, nemultumiti de salarii, dar si de atitudinea directorului. Toti salariatii au aderat la protest.

- Sindicatul IT Timisoara anunta ca angajatii companiei Nokia, care are la Timisoara cel mai mare centru de cercetare si dezvoltare din industria de telecomunicatii din Romania, sunt de vineri in greva japoneza.

- Sindicalistii Cartel Alfa, filiala Dambovita, au anuntat un miting de protest pentru joi, 5 aprilie, in intervalul 13.00-16.00, in fata Prefecturii Dambovita, ca urmare a esuarii negocierilor dintre sindicat si patronat.

- Angajații din penitenciare vor cere, sâmbata, în strada, alaturi de colegii politiști condiții de lucru mai bune și o salarizare echitabila pentru sectorul de aparare, ordine publica ți siguranța naționala.