Protest al angajaților HoReCa și la Târgu Mureș Sute de restaurante si baruri din toata țara s-au inchis in aceasta dupa masa intre orele 17 și 18 in semn de protest asupra lipsei de masuri pentru sprijinirea acestui sector. Proprietarii de localuri și angajații sunt nemulțumiți ca interioarele restaurantelor nu pot fi deschise și se tem ca, daca nu se vor lua masuri […] The post Protest al angajaților HoReCa și la Targu Mureș appeared first on... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protestul a avut loc pentru a trage un semnal de alarma asupra viitorului celor 400.000 de persoane care muncesc în aceasta industrie. „Ignoranța autoritaților este pe cale sa ruineze una dintre cele mai importante industrii ale României! Daca…

- In semn de protest fața de ignoranța cu Guvernul PNL trateaza industria HoReCa, reprezentanții acestui domeniu vor ieși in strada miercuri, 19 august. Viitorul celor aproximativ 400.000 de salariați care activeaza in industria HoReCa sta sub semnul incertitudinii inca de la debutul pandemiei de coronavirus,…

- Reprezentanții HORECA fac azi greva! Restaurantele si barurile din toata tara, inchise in semn de protest. Restaurantele din toata țara vor fi inchise astazi, intre 17:00 și 18:00, in semn de protest, fața de lipsa de masuri susținere a autoritaților fata de industria ospitalitații. Proprietarii de…

- In semn de protest fața de ignoranța cu Guvernul PNL trateaza industria HoReCa, reprezentanții acestui domeniu vor ieși in strada miercuri, 19 august. Viitorul celor aproximativ 400.000 de salariați care activeaza in industria HoReCa sta sub semnul incertitudinii inca de la debutul pandemiei de coronavirus,…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Targu Mureș, anunța candidații admiși, care au domiciliul in afara municipiului Targu Mureș, ca depunerea cererilor de cazare in caminele studențești pentru anul universitar 2020 – 2021, se realizeaza exclusiv prin…

- Proprietarii spațiilor deschise afișeaza la loc vizibil obligativitatea purtarii maștilor in spații deschise The post Raed Arafat, masuri DRASTICE dupa creșterea numarului de cazuri. Doua DECIZII de ultim moment appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Raed Arafat, masuri DRASTICE dupa…

- Poate mai așteptat ca niciodata, TARGUL CETAȚII revine la Targu Mureș, in perioada 19-21 iunie, cu ediția a 7-a, care va avea loc pe Bulevardul Cetații. TARGUL CETAȚII iși pastreaza renumele de cel mai mare targ de produse alimentare locale și mic artizanat din județ, și egaleaza recordul consemnat…

- Peste 400 de angajati ai societatii de salubritate din Targu Mures sunt ingrijorați ca vor ramane fara loc de munca dupa ce contractul cu Primaria a expirat, iar serviciul a fost delegat altei firme pe o perioada de tranzit pana la reluarea licitatiei in cadrul proiectului judetean de management al…