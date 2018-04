Stiri pe aceeasi tema

- Membrii de sindicat Sanitas Maramures se pregatesc pentru protestele de la Bucuresti. Cateva zeci de sindicalisti vor pleca in capitala cu un autocar pentru a se alatura colegilor veniti din toata tara. “In vederea participarii la mitingul organizat de Federația Sanitas va anunțam ca autocarul va pleca…

- Angajații din Sanatate de la Botoșani dar și din celelalte județe au ieșit de mai multe ori in strada pentru a-și manifesta nemulțumirea in legatura cu aplicarea Legii 153 dar și in legatura cu aplicarea sporurilor.

- Angajații din Sanatate picheteaza ministerul de resort nemulțumiți fiind de legea salarizarii. Sindicaliștii au pichetat și ministerul Finanțelor. Federația Sanitas a organizat un miting de protest in fața ministerului Sanatații. Acesta a inceput la ora 11:00 și se va finaliza la ora 13:00. Sindicaliști…

- Angajații din penitenciare vor cere, sâmbata, în strada, alaturi de colegii politiști condiții de lucru mai bune și o salarizare echitabila pentru sectorul de aparare, ordine publica ți siguranța naționala.

- Tichetele de masa, cadourile, decontarea transportului, vacanțele în România si pensiile private sunt principalele beneficii extrasalariale pe care angajații și le-au ales anul trecut, potrivit unui studiu BenefitOnline.ro, cea mai mare platforma online de beneficii extrasalariale din…

- Guvernul a adoptat, miercuri, prin ordonanta de urgenta, eliminarea prevederilor referitoare la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate din bugetul de stat pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2010,…

- Un nou protest cu portocale are loc in fata Palatului Cotroceni, impotriva coruptiei din Justitie. Zeci de oameni au iesit in strada pentru a cere demisia sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, conform Antena3.ro. Oamenii sunt nemultumiti si de faptul ca presedintele Klaus Iohannis ar fi "avocatul" sefei…