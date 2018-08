Stiri pe aceeasi tema

- Ernst Gelegs, jurnalist austriac prezent in Piața Victoriei la protestul din 10 august, a povestit cum a decurs intervenția jandarmilor. Echipa de la televiziunea publica austriaca ORF a revenit la Bucuresti pentru a relata evenimentele din capitala Romaniei, potrivit Digi24."Eram intr-o interventie…

- Un barbat imbracat in costum popular a fost ridicat luni seara din Piata Victoriei din Capitala, unde peste doua mii de oameni au protestat pentru a patra zi la rand. Asupra barbatului au fost gasite mai multe obiecte periculoase, iar Jandarmeria Bucuresti spune si ca el este suspectat si ca ar fi participat…

- Un barbat, in varsta de 32 de ani, a fost identificat luni seara, in jurul orei 21.00, in Piata Victoriei, ca avand asupra sa mai multe obiecte periculoase, potrivit Jandarmeriei Capitalei.Tanarul a fost condus la sectia de politie, unde jandarmii i-au intocmit actele de sesizare sub aspectul…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a comentat total incoerent, la Antena 3, violentele din timpul protestului de vineri seara din Piata Victoriei. „Nu prea am ce sa spun din locatia in care ma aflu si sa le dau sfaturi“, a spus, cu mare greutate, Dumitru Buzatu. Dupa numai un minut, moderatoarea a…

- Declarații șocante ale prim-procurorului Parchetului Militar Teritorial București, Ionel Corbu. Jandarmii care au eliberat Piața Victoriei de huligani vor fi chemați la audieri și risca dosare penale pentru purtare abuziva, abuz in serviciu, dar și neglijența in serviciu, pe motiv ca nu le-au asigurat…

- Un barbat de aproximativ 35 de ani, prezent la mitingul de duminica din Piața Victoriei, a fost ridicat de jandarmi dupa ce unii protestatari l-au indicat ca manifestand un comportament suspect, informeaza Jandarmeria Capitalei, potrivit Mediafax.Jandarmii au ridicat un barbat in varsta de…

- Huligani cu tricourile trase pe cap au aruncat cu obiecte contondente spre jandarmi, iar fortele de ordine au tras gaze lacrimogene in sus, fumul raspandind-se in toata Piata Victoriei. Jandarmii au intrat in manifestanti, mare parte din Piata golindu-se.

