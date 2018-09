Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a votat miercuri pentru sanctionarea Ungariei din cauza nerespectarii regulilor UE privind democratia, drepturile civile si combaterea coruptiei, relateaza Agerpres , citand Reuters. Raportul PE cere Comisiei Europene sa reactioneze prin lansarea asa-numitei proceduri a Articolului…

- In luna octombrie, premierul Viorica Dancila a fost convocata in Parlamentul European pentru a vorbi despre situația din țara noastra. Dupa aceea, europarlamentarii urmeaza sa voteze o rezoluție impotriva Romaniei. Dupa ce, miercuri, s-a votat demararea procedurilor pentru aplicarea Articolului 7 impotriva…

- Parlamentul European a decis sa demareze procedura de activare a Articolului 7 pentru Ungaria, acuzata ca incalca regulile statului de drept. Cativa eurodeputati romani au fost de partea Ungariei, aratand sprijin pentru presedintele Viktor Orban. Printre acestia sunt Renate Weber, Norica Nicolai si…

- Politica de coeziune a Uniunii Europene trebuie sa ramana, in opinia popularilor europeni, principalul instrument de investiții al Uniunii Europene, in pofida reducerii efectuate in noul Cadrul Financiar Multianual. Politica de coeziune a Uniunii Europene va fi finanțata cu 7% mai puțin in perioada…

- Jurnaliștii de la The Washington Post au facut o analiza a evenimentelor petrecute in urma cu o saptamana in Piața Victoriei din București, unde s-au inregistrat proteste violente, și ce s-ar putea intampla in țara noastra pe viitor. In analiza de pe WP, jurnaliștii incearca sa raspunda unor intrebari…

- Ungaria va beneficia de fonduri de coeziune in valoare de aproape 200 de milioane de euro pentru a construi o autostrada intre Berettyoujfalu (in apropiere de punctul de trecere al frontierei ungaro-romane Artand-Bors) si Debrecen, au anuntat autoritatile de la Bruxelles citate de agenția ungara de…

- Europarlamentarul Catalin Ivan lanseaza o acuzație extrem de grava la adresa fostului șef al SIE, Mihai Razvan Ungureanu, dupa ce acesta a participat la școala de vara de la Baile Tușnad, un eveniment in cadrul caruia se susține alipierea Transilvaniei la Ungaria. Citește și: Clotilde Armand…

- Angela Merkel susține ca a obținut acorduri cu 14 țari pentru intoarcerea migranților, printre aceștia aflandu-se Ungaria, Polonia și Cehia. Budapesta infirma, insa, informația spunand ca nu vor accepta nici un migrant pe teritoriul lor, scrie presa internaționala, citata de Agerpres. Cancelarul german…