Stiri pe aceeasi tema

- Protest 10 august. Mii de români se îndreapta spre România, ca sa ia parte la marele protest al diasporei, de vineri 10 august. Mitingul va fi pâna la urma spontan pentru ca nimeni nu-și asuma paternitatea lui.

- Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal intra miercuri in dezbaterea Camerei Deputatilor, in procedura de urgenta, iar joi ar urma sa fie votul final, dupa care actul normativ va merge la presedinte pentru promulgare. Un nou protest fata de modificarile Codului penal este anuntat in Piata…

- Mai multe persoane s au adunat in aceasta seara in Piata Victoriei din Bucuresti unde participa la o actiune de protest. Manifestantii sunt multumiti de sentinta primita de Liviu Dragnea in dosarul DGASPC Constanta. O tara intreaga este tinuta pe ghimpi de penalul Liviu Dragnea. PSD ul a ajuns afacerea…

- Natalie Ester, actrita la Teatrul Evreiesc de Stat, a fost prezenta sambata seara, in Piata Victoriei, dupa ce mitingul PSD s-a terminat. Ea a fost foarte afectata de peisajul lasat in urma de simpatizantii partidului. Intr-o transmisiune live facut din Piata Victoriei de Rezistenta TV, actrita Natalie…

- Mitingul este programat sa inceapa la ora 20:00. Din intreaga țara au ajuns la București membri și simpatizanți ai Partidului Social-Democrat, cu autocare, microbuze, unii au venit cu trenul sau mașina personala. Primii participanți la miting au inceput sa soseasca in Piața Victoriei…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, sambata, ca aproximativ 500.000 de persoane vor fi prezente la evenimentele organizate in Bucuresti, precizand ca in jur de 400.000 de manifestanti vor fi prezenti, in Piata Victoriei, la mitingul PSD. "Astazi la cele 15 evenimente…

- Mitingul PSD din 9 iunie. Secretarul general al partidului, Marian Neacsu, a trimis in toate judetele din tara noi circulare privind organizarea de sambata. Potrivit documentului din filiala Iasi, participantii trebuie sa fie imbracati fie in alb, fie in costume populare, si sa poarte in piept autocolante…

- Mitingul de protest impotriva abuzurilor din Justiție va avea loc sambata, 9 iunie, in Piața Victoriei, incepand cu ora 20.00, a anuntat Liviu Dragnea. Discuțiile au avut loc luni, la Palatul Parlamentului, in cadrul ședinței Consiliului Executiv al PSD."Este un miting impotriva abuzurilor…