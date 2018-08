Protest 10 august. Pippidi: Această mahala nu reprezintă diaspora! ”Faptul ca manipularea ordinara a acestei mase jalnice, cert parte din identitatea noastra naționala centenara, dar partea pe care aș prefera sa o uitam, de catre niște operatori ordinari din politica, servicii și mass media aferenta a putut atinge culmile pe care le vedem zilele astea e o consecința a unei realitați asupra careia avertizez de mult: prostirea sistematica a opiniei publice și izolarea deliberata a oricaror voci care indeamna la calm, rațiune, buna cuviința in relație cu adversarul politic și obiectivitate. Care e explicația pentru care un șofer roman din Scandinavia folosește… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

