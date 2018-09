”Doamnea Firea, vreți sa demonstrați ca va pasa de bucureșteni și de imaginea Romaniei la Bruxelles? Daca va pasa cu adevarat, susțineți propunerea PNL de inființare a comisiei parlamentare de ancheta pentru violentele de la protestul din 10 august!

Gabriela Firea ar putea dovedi ca la Neptun nu a aruncat vorbe in vant daca ar convoca o sedinta a Biroului Politic al Organizatiei Municipale a PSD Bucuresti, in care sa supuna la vot solicitarea ca parlamentarii PSD din Capitala sa voteze in favoarea inființarii comisiei parlamentare de ancheta pentru investigarea incidentelor violente…