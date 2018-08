Protest 10 august. Parchetul General: Numarul plangerilor penale a ajuns la 651

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție anunța ca, pana joi, au fost inregistrate 651 de plangeri penale ca urmare a violențelor inregistrate la protestul din 10 august.

- Pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție nu exista și nu a existat vreun dosar referitor la o presupusa tentativa de asasinat asupra lui Liviu Dragnea, au declarat, pentru Mediafax, reprezentanții biroului de presa al ...

- In dosarul preluat de catre Sectia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie numarul plangerilor penale inregistrate a ajuns la 386, fiind efectuate in continuare activitati privind identificarea persoanelor care au fost implicate in comiterea violentelor,…

- Arma furata de la femeia jandarm agresata la mitingul din Piata Victoriei de pe 10 august a fost recuperata pe raza judetului Ilfov, anunta Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ).

- Procurorii au inregistrat, pana in prezent, 257 plangeri depuse de catre protestatari impotriva jandarmilor, aceștia fiind acuzați ar fi intervenit intr-un mod abuziv la mitingul din 10 august. Totodata, procurorii au efectuat 119 audieri.Citește și: Partidul Social Democrat din Elveția, atac…

- Procurorul Mircea Negulescu a ajuns marti dimineata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde contesta masura controlului judiciar impusa de Parchetul General. La intrare, acesta a declarat ca masura este una "nelegala", pentru ca nu exista probe la dosar, arata Știripesurse.ro.

- Procurorul general Augustin Lazar a decis delegarea Laurei Codruta Kovesi, revocata luni din functia de procuror-sef al DNA, pe un post de procuror la Serviciul de indrumare si control al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Lazar spunand ca Kovesi va avea printre atributii implementarea…