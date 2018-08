Protest 10 august. Norica Nicolai: O parte din imagini, trucate "Am vazut acea imagine, mi s-a parut foarte ciudat ca am mai vazut-o si la alte proteste in strainatate, era o imagine pe care am vazut-o si la Londra, si la Berlin, stiti foarte bine dumneavoastra, presa, ce poti face cu un computer si ce poti face cu o actiune de manipulare. O parte din ele le suspectez ca ar fi trucate, am vazut si comportamentul jandarmilor, am vazut si comportamentul unor protestatari, eu cred ca trebuie sa gasim o cale sa cooperam, dar ii rog pe cei care vor sa instaleze statul de drept in Romania sa inceapa cu respectul fata de lege si respectul fata de lege inseamna… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

