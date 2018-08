Stiri pe aceeasi tema

- "Am incurajat prezenta oricarui membru al PNL, in special din diaspora, care este prezent in Bucuresti si colegii mei care vor sa participe, simpatizantii PNL. Fiind vorba de un miting anti-PSD am incurajat membrii si simpatizantii PNL sa participe la acest miting", a spus Ludovic Orban, potrivit…

- Decizie de ultima ora in PNL.Conform Romania TV, PNL ar fi decis sa participe la mitingul diaspora din 10 august. Totul dupa ce, susține sursa citata, mai mulți lideri PNL i-ar fi cerut lui Ludovic Orban sa participe la mitingul organizat de romanii plecați in strainatate. Numarul…

- Peste 120.000 de persoane au tranzitat Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II in weekend, majoritatea fiind inregistrate la intrarea in tara, unde coloanele de masini de pe autostrada pan-europeana au ajuns la zece kilometri. Cele mai multe dintre persoanele care au venit in Romania sunt muncitori…

- Senator PNL, atac la Gabriela Firea: Romanii din diaspora nu au nevoie nici de autorizația și nici de acordul domniei sale pentru a-și exprima opiniile civice, a spus Viorel Badea, ca reacție la refuzul Primariei Capitalei de a autoriza mitingul diasporei din 10 august. Viorel Badea a transmis un mesaj…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan o critica vehement pe Gabriel Firea, dupa ce Primaria Capitalei n-a autorizat mitingul de protest al romanilor din diaspora programat la inceputul lunii august in Piata Victoriei. „Acest atac la adresa romanilor din Diaspora nu este primul si probabil nici ultimul“,…

- Sambata seara este anuntat in Piata Victoriei un protest de amploare impotriva coalitiei de guvernare PSD-ALDE. Mii de oameni si-au anuntat prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Proteste vor fi si in restul tarii, la Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in...