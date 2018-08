Protest 10 august. Liviu Pop (PSD), cauza violențelor: Adevărul trebuie auzit ''In ceea ce privește protestul din 10 august, adevarul trebuie sa se faca auzit și nu putem trece peste acest eveniment pana nu se fac unele precizari: 1. Deși acesta a fost anunțat ca un protest al Diasporei, nimeni nu și-a asumat organizarea lui. De ce? Pentru ca urmau sa aiba loc violențe.

2. Internetul era plin in acele zile de chemari la violențe și la rasturnarea puterii politice.

3. In ziua mitingului au fost semnalate mai multe acte de violența din partea unor grupuri razlețe de huligani. Aceste grupuri s-au aflat mereu in spatele protestatarilor pașnici și au incercat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

