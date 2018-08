Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a readus Romania in anii '90 dupa interventia Jandarmeriei la mitingul Diasporei si ca liberalii vor incepe demararea unei sesiuni extraordinare, in Parlament pentru constituirea unei comisii de ancheta.

- “Eu, inainte sa plec in orice deplasare externa, supun aprobarii Biroului permanent al Camerei. Daca Biroul permanent aproba, plec, daca nu aproba, nu plec. Doamna prim-ministru nu are niciun fel de obligatie sa ceara presedintelui sa plece undeva din tara. In acelasi timp, eu in permanenta, si doamna…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat, joi, pe Klaus Iohannis in privința politicii externe, afirmand ca șeful statului nu informeaza Guvernul și Parlamentul, despre deciziile luate in timpul deplasarilor externe și ca, in afara de comunicate și ”celebrele poze”, nu se știe nimic concret.”Președintele,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat din nou miercuri despre acuzatiile potrivit carora modificarile Codului penal au fost facute pentru el, afirmand ca s-a saturat de asemenea “petarde aruncate de uniii si de altii”. Liderul PSD afirma ca decizia ca el sa fie “anihilat” este luata deja…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a dat, luni, o declarație de presa privind mitingul organizat de partid la finalul acestei saptamâni.Astfel, liderul social-democrat a anunțat ca un miting împotriva abuzurilor va avea loc sâmbata, ora 20.00, în Piata Victoriei, în…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat oficial ca mitingul organizat de Partidul Social Democrat va avea loc sambata seara, in Piața Victoriei, pentru ”apararea democrației”, ”protejarea justiției” și a cetațenilor impotriva abuzurilor. Liderul social-democratilor a precizat ca la mitingul de sustinere…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca discutiile din cadrul sedintei CExN al partidului se vor axa pe organizarea mitingului de protest impotriva abuzurilor din justitie. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca discutiile din cadrul sedintei CExN al partidului…

- Comandantul Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos, s-a aflat miercuri seara in Piata Victoriei din Capitala, acolo unde peste 1.000 de oameni au protestat dupa decizia Curtii Constitutionale privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus…