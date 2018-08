Protest 10 august. Dan Barna, anunț privind manifestația din Piața Victoriei Barna a spus ca nu a invitat membrii USR sa participe la protest decat in masura in care vor strange semnaturi, aceștia fiind imbracați in celebrele tricouri albe inscripționate. Liderul USR a declarat ca va fi prezent la miting tot pentru aceasta acțiune. "Așa cum am participat și la Untold, și la alte evenimente vom participa și la acest miting sa strangem semnaturi pentru inițiativa "Fara penali in funcții publice". Voi participa și eu la acest miting alaturi de colegii mei și vom strange semnaturi pentru ca și romanii din diaspora sa aiba ocazia sa participe la aceasta inițiativa”,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

