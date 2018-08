Stiri pe aceeasi tema

- Mii de romani din toata lumea au pornit la drum spre Romania pentru a participa la protestul de maine care incepe la ora 15.00 in Piata Victoriei. Dupa ce, marti, grupuri mari de romani din Marea Britanie s-au adunat in coloane pentru a se intoarce in tara pentru protestul Diasporei, ieri, si romanii…

- Barbatul care a lansat incitari la violenta in legatura cu protestul de pe data de 10 august din Piata Victoriei a fost pus sub control judiciar de procurorii DIICOT.Ovidiu Grosu a mers zilele trecute si la Videl,e in fața casei premierului Viorica Dancila. Ulterior, si-a prezentat intentiile…

- "Presedintele deja a anuntat ca vrea sa candideze pentru un nou mandat. Are nevoie de un vehicul politic. Nu poti sa castigi alegerile prezidentiale fara un partid. Pana una alta singurul partid pe care se poate bizui este PNL. USR este un fel de jucarie, asa, care isi zice partid, dar ala functioneaza…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti seara, la Antena 3, ca o candidatura a sa la alegerile prezidentiale din 2019 nu este un lucru de care sa se sperie si ca de foarte multe ori sta si se intreaba cum ar face el mandatul de presedinte si ce ar trebui sa faca pentru Romania.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat marti, referitor la mitingul romanilor din strainatate anuntat pe 10 august in Piata Victoriei, ca acesta este o chestiune normala, dar ar trebui sa fie mai bine facuta organizarea unor astfel de manifestatii, deoarece pot duce la “perturbarea…

- Tariceanu nu e de acord cu Dragnea, pe tema suspendarii lui Iohannis: ”Atata vreme cat președintele respecta Constituția, nu știu daca mai trebui sa fie o prioritate”, a spus liderul ALDE, joi seara, la Antena 3, la o zi distanța dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea afirma, in aceeași emisiune TV, ca șeful…

- Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca manifestatia organizata sambata de social-democrati in Piata Victoriei a fost „mitingul mic“, iar urmatorul va fi „urias“ si va fi organizat in alta parte, pentru ca in Piata Victoriei nu va fi loc suficient. „A fost o emotie puternica in Piata,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea s-a lansat intr-un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis, acuzandu-l pe acesta ca „poate are un protocol secret semnat cu statul paralel” și ca „incita la violența”. Totodata, liderul suprem al social-democraților a vorbit și despre zvonurile privind suspendarea…