Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) anunta ca va protesta, luni, in fata sediilor prefecturilor din toata tara si in Piata Universitatii din Bucuresti, urmand sa ceara demisia premierului Florin Citu si a secretarului de stat in MAI Raed Arafat, precum si ridicarea „de urgenta" a restrictiilor anti-COVID,…

- Lucian Bode, ministrul de interne, a declarat luni dimineața pentru Digi24 ca nu iși explica decizia autoritaților locale din Timișoara de a nu mai introduce carantina dupa ce rata de infectare a crescut. De asemenea, astazi va avea loc o ședința cu toți prefecții din țara și se va discuta și subiectul…

- O ședința de urgența a fost convocata la Ministerul Sanatații in aceasta dimineața, incepand cu ora 11.00, pentru cautarea de soluții privind creșterea numarului de paturi din secțiile de ATI COVID. Și ieri a avut loc la Ministerul Sanatații o ședința pe aceeași tema, dupa ce premierul Florin Citu a…

- Decizia relaxarii restricțiilor din Capitala a fost luata pe legislația in vigoare, spune premierul Florin Cițu, dupa ce Ministerul Sanatații recomanda amanarea acestor relaxari. „Daca ar fi dupa mine, toata Romania ar fi redeschisa maine. Avem nevoie de o economie deschisa, avem nevoie de…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, vineri, dupa ședința Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența in care s-a luat decizia relaxarii masurilor in București ca daca cifrele vor crește in urmatarea perioada „masura va fi inversata”. „Daca se va observa ca va incepe o creștere și…

- Klaus Iohannis a anunțat, joi, ca revenirea studenților la cursuri in forma fizica apartine fiecarei universitati in parte. Asta in contextul in care șeful statului a mai anunțat ca din 8 februarie majoritatea școlilor se redeschid.„Avand in vedere ca fiecare universitate are specificul ei, decizia…

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri, 30 decembrie, o ședința de lucru privind gestionarea epidemiei de coronavirus, alaturi de premierul Florin Cițu, de șeful DSU Raed Arafat și de trei miniștri, a informat Administrația Prezidențiala.La ședința de la Palatul Cotroceni au participat președintele…

- Președintele Klaus Iohannis va avea astazi, la ora 12:00, o ședința de lucru privind gestionarea epidemiei de coronavirus, alaturi de premierul Florin Cațu, de șeful DSU Raed Arafat și de trei miniștri, a informat Administrația Prezidențiala.La ședința de la Palatul Cotroceni vor participa președintele…