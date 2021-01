Protejează-ți ochii cînd muncești la calculator Daca lucrezi mult la computer, probabil te simti uneori obosit, iritat si ai dureri de cap. Astfel de simptome iti apar daca privesti ecranul calculatorului fara sa te distragi de la activitate, transmite publika.md. Ar fi bine sa maresti textul pentru a nu obosi ochii atunci cind te concentrezi pe cuvintele scrise cu font mic. Deseori uiti sa clipesti ceea ce duce la sindromul de ochi uscat. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

